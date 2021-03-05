أم البواقي: توقيف شخصين في قضية السرقة من داخل مسكن

أخبار الجزائر
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أم البواقي: توقيف شخصين في قضية السرقة من داخل مسكن
بقلم نسرين محفوف

تمكن أمن ولاية أم البواقي، من توقيف شخصين في قضية السرقة من داخل مسكن.

تعود حيثيات القضية إلى 2021.01.11، اين تلقت مصالح الشرطة لشكوى رسمية ضد مجهول(ين) في موضوع السرقة من داخل مسكن بالكسر.

وطالت السرقة مبلغ مالي معتبر ومجوهرات، بالإضافة الى عدة اجهزة الكترونية على غرار جهازي هاتف نقال وجهاز اعلام الي محمول.

وتحصلت لضبطية القضائية على مقطع فيديو التقط من إحدى كاميرات المراقبة تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما.

ويتعلق الامر بشخصين يبلغان من العمر 29 و 32 سنة اللذان اعترفا بالجرم المنسوب اليهما.

وبتاريخ 2021.03.02 تم تقديم المشتبه فيهما امام النيابة المحلية.

وأنجز ضدهما ملف جزائي عن تكوين جمعية اشرار لإعداد لارتكاب جنايات، جناية السرقة المقترنة بظرف الكسر والتعدد مع العود.


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