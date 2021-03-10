أم البواقي: توقيف شخصين في قضية سرقة من داخل مسكن

أخبار الجزائر
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أم البواقي: توقيف شخصين في قضية سرقة من داخل مسكن
بقلم النهار أونلاين

تمكن الامن الحضري الثاني بأمن دائرة عين فكرون، من توقيف شخصين في قضية سرقة من داخل مسكن.

تعود حيثيات القضية الى تاريخ 2021.03.04 اين قام شخص بتقديم شكوى لمصالح الامن لحضري الثاني بدائرة عين فكرون ضد مجهول(ين).

وتفيد الشكوى بتعرض مسكنه للسرقة، طالت أربعة أساور من المعدن الأصفر “بلكيور”، جهاز هاتف نقال ذكي ، 14 عصفور للزينة(كناري).

وبعد تكثيف التحقيقات و التحريات تمكنت ذات المصالح من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، واسترجاع بعض من الأشياء المسروقة.

وأنجز ضدهما ملفا جزائيا عن قضية السرقة بالتسلق من داخل مسكن مقترنة بظرفي الليل والتعدد.

وقدم المتهمين امام الجهات القضائية المختصة بتاريخ 2021.03.07.


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