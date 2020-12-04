أم البواقي: توقيف شخصين في قضية ممارسة نشاط بث تلفزي بدون رخصة

أوقفت مصالح أمن عين البيض في أم البواقي، شخصين في قضية ممارسة نشاط بث تلفزي بدون رخصة.

يأتي هذا على إثر معلومات، تحصلت عليها فرقة الشرطة العامة بأمن دائرة عين البيضاء.

وتفيد قيام اشخاص مجهولين بإنشاء مركز خاص بالبث التلفزي بمدينة عين البيضاء.

ويقوم ببث ارضي للقنوات المشفرة ذات طابع رياضي، ثقافي، أفلام أجنبية ومحلية وفق تردد وعلى أي قمر صناعي، مقابل مبالغ مالية.

وهو الأمر الذي يتطلب رخصة خاصة بنشاط السمعي البصري من السلطات المخولة قانونا الخاصة.

وقام عناصر الشرطة العامة بالتنسيق مع الأمن الحضري الثاني بعين البيضاء، بتكثيف التحريات والابحاث.

ومكن من تحديد مركز هذا البث الذي هو عبارة عن سطح علوي لسكن، تم استغلاله لنصب عدة هوائيات منها المستقبلة ومنها المرسلة للترددات.

كما تم تحديد هوية مالك هذا العقار، بالاضافة الى تحديد مكان المحل التجاري المستغل لتسويق البطاقات الالكتروية الخاصة بهذا البث وهوية صاحبه.

ليتم بعد إتخاذ كافة الاجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة المحلية تفتيش المسكن وكذا المحل التجاري.

أين ضبطت تجهيزات تقنية وإلكترونية متطورة تستعمل في البث الأرضي ممثلة في هوائي الكتروني كبير الحجم، هوائيات مقعرة لاقطة.

بالإضافة الى أجهزة الكترونية لفك تشفير القنوات، أجهزة استقبال القنوات، بطاقات إلكترونية خاصة باجهزة استقبال القنوات.

المشتبه فيهما وبعد توقيفهما تم تحويلهما الى مقر الأمن الحضري الثاني أين أنجز ضدهما ملفا جزائي.

وهذا عن قضية حيازة أجهزة حساسة ذات منشأ اجنبي متأتية عن طريق التهريب، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.

وممارسة نشاط بث تلفزي بدون رخصة، قدما بموجبه امام النيابة المحلية بعين البيضاء أول أمس، مع تسليم المحجوزات لمصالح المختصة.