أم البواقي: توقيف شخصين للسرقة من داخل مسكن

تمكنت شرطة عين ببوش بأم البواقي من توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية السرقة من داخل مسكن واسترجعت المسروقات.

جاءت القضية بعد تلقي فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين ببوش لشكوى رسمية من قبل أحد المواطنين. في موضوع السرقة من داخل مسكنه الكائن بأحد أحياء مدينة عين ببوش. التي استهدفت عدد من الأغراض والآلات المنزلية.

ليتم فتح تحقيق في القضية. أفضى إلى تحديد هوية أحد المشتبه فيهم والوصول إلى مكان إخفاء المسروقات على مستوى مسكن ريفي.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة تم تفتيش المسكن وتوقيف المشتبه فيه. واسترجاع المسرقات المتمثلة في (مضخة كهربائية، آلة قص الأعشاب، جهاز مذياع).

إستمرارا في التحقيق تم تحديد هوية مشتبه فيه ثاني في القضية الذي تم توقيفه هو الآخر. أين أنجز ضدهما ملفا جزائيا عن قضية “السرقة بالتسلق من داخل مسكن”، قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة أم البواقي.

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