أم البواقي: توقيف شخصين متورطين في جناية محاولة القتل العمدي

تواصل شرطة أم البواقي عملياتها الشرطية الواسعة النطاق عبر اقليم اختصاصها والتي تدخل في إطار محاربة كل أشكال الجريمة.

وقد نظمت أمسية الخميس عمليات أمنية شملت مختلف الأحياء، تحت إشراف نائب رئيس أمن الولاية عميد أول للشرطة، زين سليم.

وتم تنظيم دوريات مداهمة أوكار الجريمة والوضعيات المختلفة للمراقبة المرورية.

وفي نفس السياق، تم تنظيم عملية تحسيسية تحت شعار ” حماية الطفل .. مسؤولية الجميع “.

وتم من خلالها توزيع مطويات لفائدة المواطنين، وحثهم على ضرورة المساهمة في حماية الأطفال واستغلال الرقم الأخضر 104.

وأسفرت العمليات الشرطية على مراقبة 359شخص، تبين أن من بينهم شخصين محل بحث من قبل الجهات القضائية.

كما تم توقيف شخص متورط في قضية محاولة القتل العمدي، وآخر متورط بجناية محاولة القتل وحيازة سلاح ناري.

وتم توقيف شخص متورط في قضية الاعتداء الجسدي، و3 آخرين متورطين في قضية تكوين جمعية أشرار.

وتم توقيف 10 أشخاص وحجز 26.40 غرام من المخدرات و14 قرص ، بالاضافة لحجز 387 وحدة من المشروبات الكحولية وتوقيف شخص .

كماىتم توقيف شخصين وحجز أسلحة بيضاء، مع مراقبة 210 مركبة مع وضع 02 منها بالمحشر.

وتم تحرير 60 مخالفة مرورية و 3 جنح ، وتحويل دراجة نارية الى المحشر .