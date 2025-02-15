أم البواقي.. توقيف شخصين متورطين في صناعة الذخيرة الحية وحجز كمية من الكوكايين

تمكن أفراد أمن دائرة عيـن فكرون بولاية أم البواقي، بحجز ما يفوق 500 غرام مـن المخدرات الصلبة “كوكايين” ويوقف شخصين مشتبه في تورطهما في صناعة وبيع ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا.

تأتي هذه العملية في إطار المجهودات المبذولة من قبل مصالح الشرطة بأم البواقي الرامية لمكافحة كل أشكال الجريمة. حيث تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين فكرون من توقيف الشخصين السالف ذكرهم. مع حجز كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين” قدرت إجمالا بـ 527.03 غرام. كما تمكنوا أيضا من حجز معدات وآلات لصناعة الذخيرة من الصنف الخامس.

وجاءت هذه القضية بعد أن تمكن عناصر أمن دائرة عين فكرون من استقاء معلومة عملياتية تفيد بوجود شخصين. قاما بتخزين وترويج المخدرات الصلبة “كوكايين” بمسكنهما العائلي على مستوى حي بوعافية بمدينة عين فكرون. هذا و بعد اتخاذ كافة الاجراءات الأمنية والقانونية وبالتنسيق مع نيابة محكمة عين فكرون. المختصة إقليميا تم توقيف المشتبه فيهما و تفتيش مسكنهما، العملية التي مكنت. من ضبط وحجز كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين” قدرت إجمالا بوزن 527.03 غرام.

حجز معدات تستعمل في صناعة الذخيرة الحية

كما تم العثور على معدات تستعمل في صناعة ذخيرة حية تمثلت في 400 صاعق خراطيش “كبسول”. 14نابض بلاستيكي للمقذوف، آلة تعبأة الخراطيش، ثلاثة أسطوانات حديدية لغلق الخراطيش. ثلاثة قطع حديدية لنزع صواعق الخراطيش، قطعة خشبية لحشو الخراطيش، كمية من نجارة الخشب. تستعمل في حشو الخراطيش ومقص حديدي كبير، إضافة إلى ذخيرة حية تمثلت في 850 غرام. من مادة البارود 100 غرام مقذوف ساشم، 112 خرطوشة فارغة مهيأة للتعبئة، و خمسة خراطيش معبأة.

بعدها تمت عملية الحجز وتحويلها رفقة المشتبه فيهما إلى مقر المصلحة لاستكمال إجراءات التحقيق. هذا وتم تحويل المشتبه فيهما البالغين من العمر 34-36 سنة إلى مقر الشرطة أين أنجز ضدهما ملفين جزائيين منفصلين. عن قضيتي “الحصول والحيازة والعرض والشراء قصد البيع والتخزين، بيع ووضع للبيع مخدرات صلبة “كوكايين”. بطريقة غير مشروعة، في إطار جماعة إجرامية منظمة ” و “صناعة قصد البيع للذخيرة من الصنف الخامس. دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، حيازة ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا” قدما بموجبهما أمام نيابة محكمة عين فكرون.

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