أم البواقي: توقيف شخصين مشتبه فيهما بمحاولة القتل العمدي

تمكن أمن دائرة عين البيضاء، في أم البواقي، من توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية محاولة القتل العمدي بالسلاح الناري.

وحسب بيان أمن ولاية أم البواقي، فقد تم أيضا حجز سلاح ناري من الصنف الخامس بندقية صيد بدون وثائق.

وتعود حيثيات العملية الى ليلة الرابع من ديسمبر الماضي، على الساعة الثامنة والنصف ليلا.

واستقبل الأمن، ثلاثة اشخاص لغرض تقديم شكوى تعرضهم لطلقات نارية من قبل اشخاص مجهولين على مستوى حي المستقبل بعين البيضاء.

وأفاد الضحايا أن مركبتهم تعرضت لأضرار بهيكلها الخارجي –يفيد بيان الأمن الوطني-.

وفي نفس التوقيت، تلقت عناصر الشرطة بامن دائرة عين البيضاء مكالمة هاتفية من قسم الإستعجالات الطبية للمستشفى المحلي.

وتفيد المكالمة استقبالهم لشخصين تعرضا لإصابات على مستوى الارجل جراء طلقات نارية من قبل اشخاص مجهولين على مستوى نفس الحي.

وبعد وضع خطة امنية محكمة، تم التنقل الى عين المكان، حيث لاذوا بالفرار بعد رميهم لسلاح ناري ملفوف بقطعة قماش.

ويتعلق الأمر ببندقية صيد عيار 12، مع استرجاع ثلاثة أظرفة فارغة لخراطيش بندقية صيد عيار 12.

واستمرارا للتحقيق في القضية وبتكثيف التحريات والابحاث، تم تحديد هوية المشتبه فيهم.

وتم توقيف شخصين مشتبه فيهما مسبوقان قضائيا بتاريخ 2020.12.20 يبلغان من العمر 26 و 42 سنة .

المشتبه فيهما انجز ضدهما ملف جزائي عن جناية محاولة القتل العمدي وجنحة حيازة سلاح ناري من الصنف الخامس دون رخصة.

وقد قدما بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا.