أم البواقي: توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية سرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة

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أم البواقي: توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية سرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة
بقلم نسرين محفوف

تمكن أمن ولاية أم البواقي، من توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية سرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة.

القضية تعود حيثياتها الى 21 جانفي 2021، بعد أن تقدم شخص من أجل التبليغ عن تعرض مسكنه ومحله التجاري للسرقة.

وتم التنقل إلى عين المكان، وتوقيف شخص مشتبه فيه يبلغ 44 سنة على متن مركبة، وتحويله الى مقر أمن الدائرة.

وباستمرار التحقيق في القضية، تم تحديد هوية شخص آخر (34 سنة) مع توقيفه بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وبتفتيش مسكنه، تم العثور على جزء من المسروقات، تتمثل في هواتف نقالة ومصوغات من المعدن الأصفر، ومبلغ مالي، ومفاتيح مصطنعة.

وأنجز ضد المشتبه فيهما ملف جزائي عن السرقة المقترنة بظرف الليل باستعمال مفاتيح مصطنعة، وتم تقديمها أمام العدالة أمس الأحد.


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