أم البواقي..توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية السرقة داخل محل تجاري

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين فكرون لأم البواقي، من توقيف شخصين مشتبه فيهما. في قضية السرقة بالكسر من داخل محل تجاري.

وتمت القضية، بعد تلقي فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين فكرون لشكوى ضد مجهولين. من طرف صاحب محل تجاري خاص ببيع المجوهرات، بخصوص تعرض محله التجاري للسرقة بعد تحطيم الواجهة الزجاجية للمحل والاستلاء على كمية من المصوغ الذهبي.

وعلى الفور تم فتح تحقيق في القضية. وبتكثيف التحريات والابحاث وبإستغلال جميع المعلومات المستقاة تمكن رجال الضبطية القضائية من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما. ويتعلق الامر بشابين يبلغان من العمر 19 و 24 سنة

المشتبه فيهما. وبعد استفاء جميع الاجراءات القانونية أنجز ضدهما ملف جزائي عن قضية “السرقة بالكسر من داخل محل تجاري بتوافر ظرفي التعدد والكسر”. قدما بموجبه أمام النيابة المحلية بعين فكرون بتاريخ 15 سبتمبر.