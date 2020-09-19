أم البواقي: توقيف شخصين مشتبه فيهما وحجز أكثر من 20 ألف وحدة كحولية

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن أم البواقي من توقيف شخصين وحجز أزيد من 20 ألف وحدة من المشروبات الكحولية.

العملية جاءت إثر معلومات، مفادها قيام أحد المسبوقين قضائيا بجلب المشروبات الكحولية ونقلها لمدينة أم البواقي قصد إعادة بيعها بالتجزئة.

وعلى الفور تم وضع خطة عمل ميدانية محكمة التنسيق، تم خلالها الترصد للمشتبه فيهما ليتم توقيف الشاحنة وعلى متنها شخص.

وتم حجز ما قيمته 13632 وحدة كحولية، وبمواصلة التحقيق مع المشتبه فيه، تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تفتيش مسكنه والذي عثر بداخله على كمية أخرى قدرت بـ 6792 وحدة.

وتم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما عن قضية الحيازة والنقل والتخزين للمشروبات الكحولية دون رخصة، الشروع بالمضاربة غير المشروعة.

للإشارة، وتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية لدى ولاية أم البواقي في تاريخ 2020.09.17، مع تسليم المحجوزات للمصالح المختصة.