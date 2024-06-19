أم البواقي: توقيف شخصين واسترجاع سيارة مسروقة

تمكنت شرطة مسكيانة بولاية أم البواقي من توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية سرقة مركبة سياحية. مع استرجاع المركبة و حجز سلاح أبيض محظور من الصنف السادس.

القضية جاءت بعد استيفاء عناصر الشرطة بأمن دائرة مسكيانة لمعلومة مفادها قيام شخصين مشبوهين بركن مركبة سياحية بأحد الاحياء السكنية بمسكيانة. بعد تغيير لوحتي ترقيمها والمغادرة لوجهة مجهولة.

على الفور تم تكثيف الأبحاث والتحريات مع وضع خطة عمل ميدانية. تم من خلالها الترصد الجيد للمشتبه فيهما، حيث أثمرت بتوقيفهما والعثور بحوزة أحدهما على سلاح ابيض محظور من الصنف السادس (سكين من الحجم الكبير). اضافة الى مفتاح تشغيل المركبة محل الشبهة.

التحقيق في القضية أفضى إلى أن المركبة تم الاستيلاء عليها من مدينة عين البيضاء باستعمال مفاتيح مصطنعة. وأن أحد الموقوفين صادر في حقه أمر بالقبض عن الجهات القضائية لضلوعه في قضية جناية السرقة الموصوفة .

المشتبه فيهما البالغين من العمر 22 و 35 سنة، أنجز ضدهما ملفا جزائيا عن قضية: جناية السرقة بالتعدد مع استعمال مفاتيح مصطنعة. وحيازة سلاح أبيض محظور من الصنف السادس. قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة مسكيانة.