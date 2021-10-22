أم البواقي: توقيف شخصين وحجز أزيد من 02 كلغ من المخدرات وأسلحة بيضاء

قام أمن ولاية أم البواقي بتوقيف شخصين وحجز أزيد من 02 كلغ من المخدرات والأسلحة البيضاء.

العملية جاءت على إثر معلومات مؤكدة استقتها عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مليلة. مفادها قيام أشخاص بإبرام صفقة بيع وشراء المخدرات على مستوى احد أحياء المدينة.

وعلى الفور تم وضع خطة عمل ميدانية تم من خلالها الترصد لهم وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 36-39 سنة على متن مركبة.

التفتيش الدقيق للمركبة مكن من العثور بداخلها على كمية معتبرة من المخدرات قدر وزنها بـ 02 كلغ (كيف معالج).

ومواصلة للتحقيق في القضية وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المحلية. تم تفتيش مسكنيهما أين تم استرجاع كمية أخرى قدرت بـ 200 غرام من المخدرات. وضبط اسلحة بيضاء محظورة متمثلة في سيفين من الحجم الكبير.

المشتبه فيهما تم تحويلهما إلى مقر الشرطة أين أنجز ضدهما ملفا جزائيا عن القضية قدما بموجبه أمام الجهات القضائية.