أم البواقي.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 10 آلاف قرص مهلوس 

تمكنت عناصر الشرطة بفرقة البحث والتدخل BRI بأم البواقي، من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ10540 قرص، مع توقيف شخصين.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تمت العملية بتاريخ 2020.10.26، بعد تحريات ميدانية معمقة.

كما تم استغلال معلومات أمنية مفادها قيام أحد الأشخاص بنقل كمية من المؤثرات العقلية من ولاية تبسة إلى مدينة عين مليلة، على متن مركبة.

ليتم وضع خطة أمنية محكمة التنسيق، تم من خلالها توقيف مركبتين وشخصين مشتبه فيهما.

وعثر بداخل إحدى المركبتين، على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ10540 قرص من دواء بريغابالين مختلف الأصناف، مخبأة بإحكام بداخلها.

بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج.

المشتبه فيهما والبالغان من العمر 27 سنة رفقة المحجوزات، تم تحويلهم إلى مقر الفرقة وإنجاز ملف جزائي ضدهما في القضية، وتقديمهما أمام الجهات القضائية.