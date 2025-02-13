أم البواقي: توقيف شخصين وحجز أزيد من 1100 قـرص بريقابالين 

تمكن عناصر الأمن الحضري الخامس بأمن ولايـة أم البواقي، من توقيف شخصين مشتبه فيهما، وحجـز أزيد من 1100 قرص مهلوس.

وحسب بيان المصالح ذاتها، تمت العملية على إثر استغلال معلومات مؤكدة مفادها قيام شخص بجلب كمية من أدوية مهلوسة إلى مدينة أم البواقي، على متن حافلة لنقل المسافرين.

ليتم وضع نقطة مراقبة بمحور الدوران بمخرج مدينة أم البواقي، باتجاه مدينة عين البيضاء. وأوقف عناصر الأمن الحافلة، وبعد تفتيشها الدقيق، عثر على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 1138 قرصاً مهلوساً من دواء بريغابالين 300 ملغ، أجنبي المنشأ، مخبأة ومموهة داخل حقيبة.

كما مكنت العملية من توقيف المشتبه فيه المتورط في قضية الحال. واستكمالا للتحقيق تم تحديد هوية شريكه في القضية وتوقيفه مباشرة بمدينة فكرينة.

وأنجز ضد المشتبه فيهما، البالغين من العمر 26 و28 سنة، ملف جزائي عن قضية: نقل المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة فيها بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة. حيازة بضاعة حساسة محضورة للغش مستوردة عن طريق التهريب. ممارسة مهنة الصحة دون رخصة على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية والاقتصاد الوطني. قدما بموجبه أمام نيابة محكمة أم البواقي.