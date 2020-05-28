أم البواقي: توقيف شخصين وحجز أزيد من 1500 قرص من المؤثرات العقلية

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية أم البواقي في عملية أمنية نوعية من توقيف شخصين، وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان ذات الهيئة، العملية تمت بعد ورود معلومات، مفادها قيام شخصين على متن مركبة نفعية بنقل كمية من المؤثرات العقلية.

وعلى الفور، وضعت خطة عمل ميدانية محكمة التنسيق، تم من خلالها توقيف المشتبه فيهما على متن شاحنة صغيرة واللذان يبلغان من العمر 34 و 38 سنة وبحوزتهما كمية من الادوية المهلوسة من نوع بريغابلين مختلفة الاصناف من صنع اجنبي قدر مجموعها بـ 1527 قرص مهلوس، كانت مخبأة بإحكام تحت مقعد السائق.

وقد أنجز ضد المشتبه فيهما ملفا جزائيا عن قضية ممارسة نشاط بيع مواد صيدلانية بدون رخصة، بيع مواد صيدلانية فاسدة، تهريب مؤثرا عقلية بإستعمال وسيلة نقل.

وتم تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية اليوم الخميس، كما تم تسليم المركبة للمصالح المختصة.