أم البواقي: توقيف شخصين وحجز أزيد من 180 غرام كيف معالج

تمكنت فرقة البحث و التدخل BRI بأمن أم البواقي من توقيف شخصين مشتبه فيهما وحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج.

وتمت العملية بتاريخ 5 أكتوبر، بعد الحصول على معلومات مفادها عزم شبكة اجرامية على ترويج كمية من المخدرات بمدينة فكيرينة.

وتم الترصد للمشتبه فيهم وفق خطة أمنية مدروسة، مكنت من توقيف دراجة نارية على متنها شخصان.

وعثر بحوزتهما على كيس بلاستيكي به كيف معالج ممثلا في صفيحتين وزنها 186.3 غرام، بالإضافة لمبلغ 92500 دج.

كما تم العثور بعد تفتيش مسكن أحدهما على أشرطة لاصقة وأغلفة بلاستيكية شفافة تستعمل لتغليف وحزم المخدرات .

وتم تحويل المشتبه فيهما الى مقر الفرقة أين انجز ضدهما ملفا جزائيا بعد استكمال اجراءات التحقيق.

ويتابع المتهمان في قضية نقل وتخزين وبيع ووضع للبيع مخدرات بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وتم تقديم الموقوفين أمام النيابة المختصة اقليميا بتاريخ 2020.10.07.