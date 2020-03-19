أم البواقي: توقيف شخصين وحجز أزيد من 3000 كمامة طبية واقية

أحبطت مصالح امن ولاية ام البواقي محاولة تسويق كمامات واقية صنع محلي واجنبي كما أوقفت شخصين وحجز كميات معتبرة من المواد شبه الصيدلانية موجهة للبيع عن طريق المضاربة.

تمثلت في 3160 كمامة طبية واقية و600 قفاز بالاضافة الى 168 قطعة مرهم صغيرة الحجم .

وجاءت هذه العملية بحسب بيان خلية الاعلام لدى أمن ولاية أم البواقي بعد قيام بعض الاشخاص ببيع المواد شبه الصيدلانية بأسعار مرتفعة وفي اماكن غير مخصصة لهذا النشاط .

مستغلين الظروف التي تمر به البلاد جراء إنتشار فيروس كرونا حيث داهمت الشرطة مختلف النقاط التي تم التبليغ عنها من طرف المواطنين .

وأضاف ذات المصدر أن المشتبه فيهما وبعد تحويلهما الى مقر الشرطة انجز ضدهما ملف جزائي عن قضية المضاربة في الأسعار مع عدم الفوترة فيما تم تقديمهما امام النيابة المحلية.