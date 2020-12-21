أم البواقي.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 4 آلاف جهاز إلكتروني مهرب

تمكنت مصالح شرطة عين البيضاء في أم البواقي، من حجز كمية من الأجهزة الالكترونية المهربة ذات منشأ أجنبي، مع توقيف شخصين.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، اليوم الإثنين، تتمثل المحجوزات في هواتف نقالة ذكية ولوحات رقمية وأقراص متحركة ذات منشأ اجنبي.

وتعود حيثيات القضية، إلى تاريخ 2020.12.15، وبعد استغلال معلومة مفادها تواجد شاحنة مشبوهة متوقفة على مستوى حي الاوراس بعين البيضاء.

ليتم التنقل الفوري لعين المكان، وبعد اتخاذ كافة الاجراءات الأمنية تبين في الوهلة الأولى إن الشاحنة محملة بكمية من البطاطا.

وبالتفتيش الدقيق عثر على 10 رزم كرطونية كبيرة الحجم مخبأة بإحكام تحت صناديق البطاطا تحتوي على اجهزة الكترونية.

وتتمثل المحجوزات في 958 جهاز هاتف نقال من مختلف الماركات، و113 لوحة رقمية tablette بجميع لواحقها.

بالإضافة إلى حجز 2950 قرص متحرك flash disk.

وأشار البيان، إلى أن التحقيق مكن من تحديد هوية صاحب الشاحنة والمحجوزات وشريكه اللذان تم توقيفهما وتحويلهما إلى مركز الشرطة.

أين أنجز ضدهما ملفا جزائيا عن قضية حيازة ونقل أجهزة الكترونية ذات منشأ أجنبي، عن طريق التهريب.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المحلية أمس الأحد، يضيف البيان.