أم البواقي: توقيف شخصين وحجز أزيد من 430 قرص من المؤثرات العقلية

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أم البواقي: توقيف شخصين وحجز أزيد من 430 قرص من المؤثرات العقلية
بقلم نسرين محفوف

تمكنت فرقة قمع الاجرام بمصلحة الشرطة القضائية بأمن أم البواقي من توقيف شخصين وحجز 437 قرص من دواء بريغابالين.

وجاءت القضية على إثر معلومات، مفادها عزم أشخاص على نقل كمية من المؤثرات العقلية على متن مركبة لمدينة أم البواقي.

وتم الترصد للمركبة بعد وضع خطة أمنية محكمة بتاريخ 2020.09.28 على الساعة 23:30 ليلا، أين تم توقيفها وعلى متنها شخصان.

وبالتفتيش الدقيق للمركبة عثر بداخلها على كيس يحتوي 437 قرص من دواء بريغابالين Prerica  150 ملغ.

وعثر بحوزة المشتبه فيهما على مبلغ مالي قدره 6680 دج، ليتم اقتيادهما لمقر الأمن رفقة المحجوزات وفتح تحقيق في القضية.

وأنجز ضد المشتبه فيهما ملف جزائي عن قضية النقل والحيازة لغرض البيع، ووضع للبيع مواد صيدلانية ذات خصائص مخدرة.

وأفاد بيان ذات الجهة الأمنية أنه تم تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية بتاريخ 2020.09.30 .


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