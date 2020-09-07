أم البواقي: توقيف شخصين وحجز أزيد من 4500 وحدة من المشروبات الكحولية

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أم البواقي: توقيف شخصين وحجز أزيد من 4500 وحدة من المشروبات الكحولية
بقلم نسرين محفوف

تمكنت مصالح أمن دائرة عين البيضاء من توقيف شخصين مشتبه فيهما يبلغان 34و44 سنة وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

وحسب مصالح ذات الهيئة الأمنية، قدرت المشروبات الكحولية المحجوزة بـ 4526 وحدة، ومبلغ 1171620 دج من عائدات البيع .

العملية جاءت بناء على معلومات تفيد حيازة المشتبه فيهما على كمية من المشروبات الكحولية مخزنة بمقر سكنهما.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم من خلالها تفتيش المسكن وتوقيف المشتبه فيهما وحجز 4526 وحدة من المشروبات الكحولية.

المشتبه فيهما أنجز ضدهما ملف جزائي عن بيع مشروبات كحولية بدون ترخيص تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة أمس الأحد.


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