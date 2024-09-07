أم البواقي: توقيف شخصين وحجز أزيد من 4800 قرص مهلوس

تمكنت شرطة عين فكرون بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل BRI، من توقيف شخصين وحجز ازيد من 4800 قرص مهلوس.

كما تم حجز سلاح ناري تقليدي واسلحة بيضاء في قضية “الترويج عمدا للمؤثرات العقلية. الحيازة والتخزين والمتاجرة وعرض وبيع ووضع للبيع والحصول والشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية. الحيازة بطريقة غير مشروعة لمواد صيدلانية قصد البيع وممارسة مهنة الصحة دون ترخيص من السلطات المخولة قانونا.

بالإضافة إلى حيازة بضاعة محظورة حساسة للغش لغرض تجاري دون سند اثبات مستوردة عن طريق التهريب. حيازة أسلحة بيضاء محضورة من الصنف السادس، حيازة سلاح ناري تقليدي الصنع من الصنف الرابع دون رخصة.

وقد قدما بموجبه أمام نيابة محكمة عين فكرون، فيما تم تسليم المحجوزات للجهات المختصة.