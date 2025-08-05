أم البواقي..توقيف شخصين وحجز أزيد من 6 آلاف قرص مهلوس

تمكن عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأم البواقي، من توقيف شخصين وحجز أزيد من 6000 قرص مهلوس.

القضية جاءت بعد إستقاء عناصر الفرقة لمعلومة مفادها قيام شخص بتخزين وبيع المؤثرات العقلية على مستوى مسكنه العائلي المتواجد بأحد أحياء مدينة عين مليلة. على الفور وبعد اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة. بالتنسيق مع نيابة محكمة عين مليلة تم وضع خطة عمل ميدانية تم من خلالها تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه. حيث وبالتفتيش الكامل لمسكنه تم ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية كانت مخبأة بأحد زوايا المسكن قدرت بـ : 5860 قرص من مختلف الأدوية المهلوسة.

استمرارا في التحقيق تم التوصل إلى تحديد هوية شخص ثاني ضالع في القضية وتوقيفه أين تم العثور بعد تفتيش مسكنه هو الآخر على كمية إضافية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 206 قرص. العملية مكنت في مجملها من حجز 6066 قرص مهلوس. من مختلف الأنواع.

المشتبه فيه فيهما اتخذت في شأنهما كل الإجراءات القانونية. أين أنجز ضدهما ملف جزائي عن قضية “حيازة وتخزين المؤثرات العقلية لغرض البيع لغرض البيع بطريقة غير مشروعة ” قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة.