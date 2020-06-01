أم البواقي: توقيف شخصين وحجز أقراص مهلوسة من مختلف الانواع وأسلحة بيضاء

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل BRI بام البواقي في حدود الساعة الواحدة زولا بعد استقائها لمعلومات، مؤكدة من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و27 سنة على مستوى حي المستقبل بأم البواقي، متلبسين بترويج المؤثرات العقلية.

وضبط بحوزة الموقوفين على 25 كبسولة من مختلف الانواع وأسلحة بيضاء محضورة (سكاكين من الحجم الكبير) ، بالإضافة الى مبلغ مالي من عائدات الترويج.

واستمرارا في التحقيق في القضية، وبعد اتخاذ جميع الاجراءات القانونية، تم حجز كمية اخرى بعد تفتيش مسكنيهما لتصل الكمية الاجمالية المحجوزة 41 كبسولة من مواد وأدوية مختلفة مؤثرة عقليا.

وأنجز ضد المشتبه فيهما ملفا جزائيا عن قضيتي حيازة وعرض للبيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بصفة غير شرعية و ممارسة مهنة الصحة دون مبرر شرعي عن طريق البيع وتخزين مواد صيدلانية، حمل اسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي، تم تقديمهما أمام الجهات القضائية اليوم الاثنين.