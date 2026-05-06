أم البواقي: توقيف شخصين وحجز أكثر من 2200 علبة سجائر مهربة بسيقوس

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة سيقوس بأم البواقي، من توقيف شخصين وضبط 2250 علبة سجائر مجهولة المصدر مخبأة داخل مركبة سياحية.

العملية تمت إثر وضع عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة سيقوس لنقطة مراقبة أمنية بمدخل مدينة سيقوس. مكنت من توقيف مركبة سياحية محل شبهة كان على متنها شخصان بعد مراقبة وتفتيش المركبة. تم ضبط كمية من السجائر قدرت إجمالا بـ 2250 علبة أجنبية المنشأ و مجهولة المصدر. ليتم تحويل المشتبه فيهما والمحجوزات إلى مقر الشرطة.

المشتبه فيهما البالغين من العمر 32 و 38 سنة أتخذت في شأنهما كل الإجراءات القانونية مع إنجاز ملف جزائي ضدهما عن قضية: “حيازة ونقل بضاعة حساسة للغش (مواد تبغية). باستعمال وسيلة نقل مستوردة عن طريق التهريب، تبييض الأموال” قدما بموجبه أمام نيابة محكمة عين فكرون. مع تسليم المحجوزات للجهات المختصة.

