أم البواقي: توقيف شخصين وحجز أكثر من 5800 قرص مهلوس

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة عين البيضاء بولاية أم البواقي من توقيف شخصين وحجز أزيد من 5800 قرص مهلوس.

حيثيات القضية تعود إثر تلقي عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعين البيضاء لمعلومات حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص. يقوم ببيع وترويج المؤثرات العقلية باستعمال مركبة بحي الأوراس بعين البيضاء. ليتم وضع خطة عمل ميدانية محكمة مبنية على التوزيع الأمثل للأفواج العملياتية وتحديد مسار المركبة. والتي تم توقيفها بذات الحي مع توقيف المشتبه فيه وتحويل المركبة إلى مقر الفرقة. بالإضافة كذلك إلى أنه وبعد تفتيش المركبة عثر على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية كانت مخبأة مموهة بإحكام داخل صندوق مهيأ ومخفي. مثبت بأسفلها قدرت بـ 5370 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ.

الفرقة واستكمالا للتحقيق الذي باشرته مكّن من توقيف شخص ثاني على متن مركبة ضالع في قضية الحال. مع حجز كمية إضافية من المؤثرات العقلية قدرت بـ431 قرص مهلوس من مختلف الأنواع. كانت مخبأة بداخل صندوق الإسعافات الأولية الخاص بمركبته.

كما أن العملية في مجملها مكنت من توقيف شخصين وحجز 5801 قرص من المؤثرات العقلية. مع حجز مركبتين تستعملان في نقل هذه السموم. كما أن المشتبه فيهما أنجز ضدهما ملف جزائي عن قضية: “حيازة وعرض وتخزين مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة “. قدما بموجبه أمام نيابة محكمة عين البيضاء، أين صدر في حقهما امر إيداع بالمؤسسة العقابية بعين البيضاء