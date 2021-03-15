أم البواقي: توقيف شخصين وحجز خمس صفائح مخدرات

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مليلة، من حجز ما يقارب رطل من المخدرات، وتوقيف شخصين مشتبه فيهما .

وتعود حيثيات القضية الى استغلال معلومة عملياتية من قبل عناصر فرقة الشرطة القضائية بامن دائرة عين مليلة.

وتفيد قيام شخصين بنقل كمية من المخدرات على متن مركبة سياحية، ليتم التحري عن القضية.

وأفضى لتحديد هوية الاشخاص والمركبة المستعملة في العملية، وبوضع خطة امنية محكمة التنسيق تمكنت ذات المصالح بتاريخ 2021.03.10 من توقيفهما.

ويتعلق الامر بشخصين يبلغا من العمر 26 و37 سنة، وبعد تفتيش المركبة عثر أسفل احد المقاعد على خمس صفائح بوزن 496.1 غرام من الكيف المعالج.

أضافة الى حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج بهذه السموم –يضيف بيان أمن أم البواقي-.

المشتبه فيهما انجزا ضدهما ملف جزائيا عن جناية تسيير وتنظيم وتمويل نشاطات الحيازة والشراء.

وهذا قصد البيع والنقل والتخزين للمخدرات في اطار جماعة اجرامية منظمة مع العود.

وقد قدما بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بتاريخ 2021.03.14.