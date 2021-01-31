أم البواقي: توقيف شخصين وحجز شاحنة محملة بقرابة 10 آلاف وحدة من المشروبات الكحولية

تمكنت مصالح أمن أم البواقي من توقيف شخصين، وحجز شاحنة محملة بقرابة 10 آلاف وحدة من المشروبات الكحولية.

القضية تعود حيثياتها الى تاريخ 2021.01.27 بعد تحريات ميدانية مكنت عناصر الشرطة من الحصول على معلومات.

وتفيد المعلومات قيام أحد الأشخاص بنقل كمية من المشروبات الكحولية على متن شاحنة.

ليتم وضع خطة أمنية تم من خلالها الترصد للشاحنة وتوقيفها، بعد أن حاول سائقها الفرار من عناصر الشرطة.

حيث كانت محملة بكمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بـ 9768 وحدة.

وتم توقيف شخصين كانا على متنها من العمر 21 و24 سنة، وتحويلهما رفقة الشاحنة والمحجوزات الى مقر أمن الدائرة .

المشتبه فيهما انجز ضدهما ملفا جزائيا عن قضية نقل المشروبات الكحولية باستعمال مركبة لغرض التخزين والبيع دون رخصة.

بالإضافة الى جنحة عدم الامتثال لإشارة التوقف الصادرة عن الأعوان المؤهلة قانونا ، تم تقديمهما امام الجهات القضائية.