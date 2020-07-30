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أم البواقي..توقيف شخصين وحجز قرابة الـ4000 “بوق”

أخبار الجزائر
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أم البواقي..توقيف شخصين وحجز قرابة الـ4000 “بوق”
بقلم خالد زوبيري

تمكنت مصالح الأمن الوطني بأمن دائرة عين كرشة بأم البواقي، من توقيف شخصين حجز كمية معتبرة من الألعاب النارية تمثلت في 3922 وحدة من الشماريخ (سينيال – فلومبو) أجنبية المنشأ .

وحسب بيان ذات السلك النظامي، فإن العملية جاءت بعد أن تحصلت مصالح الشرطة بعين كرشة على معلومات تفيد بنقل كمية من الألعاب النارية على متن مركبة نفعية من مدينة عين فكرون الى مدينة عين مليلة قصد بيعها، ليتم على اثرها الترصد للمركبة وتوقيفها وتحويلها رفقة أصحابها الى مقر أمن الدائرة.

وأوضج ذات المصدر، أن المشتبه فيهما يبلغان من العمر 36 و 42 سنة، انجز ملف جزائي ضدهما وقما أمام نيابة محكمة ام عين مليلة عن جرم حيازة و نقل بضاعة محظورة لغرض تجاري مصدرها التهريب باستعمال وسيلة نقل ، حيازة و نقل مواد محظورة (شماريخ) ، فيما تم تسليم المحجوزات للمصالح المختصة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=862368

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