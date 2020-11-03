أم البواقي.. توقيف شخصين وحجز قرابة 400 قرص مهلوس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مليلة، من توقيف شخصين وحجز قرابة 400 قرص من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، جاءت هذه العملية، بعد أن تحصل عناصر الفرقة على معلومات بخصوص قيام شخصين بترويج وتخزين المؤثرات العقلية، على مستوى مسكنهما بمدينة عين مليلة.

ليتم اتخاذ كافة الاجراءات الأمنية والقانونية، وتفتيش المسكن السالف الذكر، أين تم ضبط كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ394 قرص من أدوية مختلفة.

بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 54000 دج، من عائدات الترويج، وحجز سلاح أبيض عبارة عن سكين 03 نجوم.

ليتم توقيف المشتبه فيهما، وتحويلهما رفقة المحجوزات إلى مقر الأمن.

وأنجز ضد المشتبه فيهما، والبالغان من العمر 23 و26 سنة، ملفا جزائيا عن قضية الحيازة والوضع للبيع والتخزين للمؤثرات العقلية، والمواد الصيدلانية ذات خصائص مخذرة.

وكذا حيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي.

وتم تقديم المشتبه فيهما، أمام الجهات القضائية، حسب ذات البيان.