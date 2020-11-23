أم البواقي: توقيف شخصين وحجز قطع نقدية اثرية وقطع حفرية

مكنت فرقة البحث والتدخل، بالتنسيق مع فرقة مكافحة الاتجار غير شرعي بالمخدرات بأمن ام البواقي من توقيف شابين.

وحسب بيان مصالح أمن ولاية أم البواقي، فقد قامت ذات الجهات الأمنية، بحجز 100 قطعة اثرية.

وجاءت العملية على إثر استغلال جيد لمعلومة عملياتية، مفادها عقد صفقة بيع لقطع اثرية نادرة.

أين قام عناصر فرقة البحث والتدخل بوضع خطة عمل امنية محكمة، أثمرت بتوقيف شخص مشتبه فيه بتاريخ 2020.11.19 .

حيث عثر بحوزته على 10 قطع نقدية أثرية ليتم تحويله الى مقر الفرقة .

مواصلة للتحقيق في القضية، تم التوصل الى هوية شريكه وتوقيفه بعد تمديد الاختصاص الى ولاية خنشلة.

كما أسفرت عملية تفتيش مسكنه على ضبط 23 قطعة حفرية اثرية و 67 قطعة نقدية أثرية.

ليصل العدد الاجمالي المحجوز الى 100 قطعة أثرية منها 23 قطعة حفرية و 77 قطعة نقدية.

وتم التأكد من المحجوزات وقيمتها الفنية والتاريخية، بالتنسيق مع المصالح المختصة.

ليتم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيها عن قضية بيع و إخفاء ممتلكات ثقافية مصنفة.

بالإضافة الى إخفاء أشياء متأتية من عملية حفر أو تنقيب دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا.

وتم تقديمهما امام النيابة المختصة اليوم الاثنين.