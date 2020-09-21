أم البواقي: توقيف شخصين وحجز كمية من المخدرات وأسلحة بيضاء

تمكنت مصالح أمن دائرة عين كرشة، في ولاية أم البواقي، من توقيف شخصين وحجز مهلوسات وأسلحة بيضاء ممثلة في سكين.

وجاءت العملية على إثر وضع نقطة مراقبة أمنية بمدخل مدينة عين كرشة، أين تم توقيف مركبة سياحية على متنها شخصين.

ويبلغ الموقوفان 26 و27 سنة، حيث وبالتفيش الدقيق للمركبة والأشخاص، تم العثورعلى قرص مهلوس من نوع ريفوتريل و سلاح أبيض.

كما عثر خلال التفتيش على قارورة غاز مسيل للدموع، بالإضافة إلى كمية من مسحوق أبيض مخبئة بإحكام داخل كيس بلاستيكي.

وتم تحويل الشخصين إلى مقر أمن الدائرة لإستكمال الإجراءات القانونية، حيث أنجز ضدهما ملف جزائي وتم تقديمها أمام الجهات القضائية.