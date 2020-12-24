أم البواقي: توقيف شخصين وحجز كمية من المؤثرات العقلية والمخدرات

تمكن عناصر الأمن الحضري الأول بأم البواقي، من توقيف شخصين مشتبه فيهما، وحجز كمية من المخدرات ومؤثرات عقلية .

العملية تمت بتاريخ 2020.12.21 أين قام عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثاني بتوقيف شخصين مشتبه فيهما يبلغان22 و25 سنة.

وتم ضبط بحوزتهما كمية من المخدرات (كيف معالج) مهيئة للترويج بوزن 3.7 غرام ، قاطع أوراق (كيتار).

إضافة الى ضبط كمية من المواد الصيدلانية ذات خصاص مخدرة قدرت بـ 108 قرص من مختلف الأصناف.

كما تم ضبط مبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 5620 دج .

المشتبه فيهما تم تحويلهما إلى مقر الأمن الحضري الأول مع انجاز ملف جزائي ضدهما.

ويتابع الموقوفان عن قضية الحيازة لغرض البيع وعرض للبيع مخدرات ومواد صيدلانية ذات مفعول مخدر والمتاجرة فيها بطريقة غير مشروعة.

وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية بتاريخ 2020.12.23 -يضيف بيان أمن ولاية أم البواقي.