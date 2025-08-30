أم البواقي.. توقيف شخصين وحجز كمية من المؤثرات العقلية

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني بأمن دائرة عين فكرون، في أم البواقي، من توقيف شخصين وحجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ600 قرص مهلوس.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، جاءت القضية على إثر تحصل عناصر الأمن الحضري الثاني بأمن دائرة عين فكرون. على معلومة عملياتية مفادها قدوم أشخاص على متن مركبة سياحية. وبحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية لغرض البيع والترويج.

وعلى الفور وبتكثيف التحريات، تم التوصل إلى تحديد هوية الأشخاص ونوع المركبة. وبوضع خطة عمل ميدانية محكمة أفضت إلى توقيف شخصين مشتبه فيهما بأحد نقاط المراقبة بقطاع الاختصاص.

وبالتفتيش الدقيق لهما وللمركبة، تم ضبط كمية من المؤثرات العقلية قُدرت بـ600 كبسولة من دواء بريغابلين. و300 ملغ أجنبية الصنع ومبلغ مالي من عائدات البيع.

هذا وتم تحويل المشتبه فيهما إلى مقر الأمن الحضري، أين أُنجز ضدهما ملفا جزائيا. عن قضية جنحة القيام بطريقة غير مشروعة بالحيازة. والشراء قصد البيع والنقل للمؤثرات العقلية، قدما بموجبه أمام نيابة محكمة عين فكرون.