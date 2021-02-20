أم البواقي: توقيف شخصين وحجز “كوكايين” ومؤثرات عقلية ومبالغ مالية

تمكنت شرطة عين فكرون، بأم البواقي، من توقيف شخصين وحجز مخدرات صلبة “كوكايين” ومؤثرات عقلية ومبالغ مالية من عائدات الترويج.

القضية تعود الى تاريخ 16 فيفري، على اثر معلومة استقتها عناصر فرقة الشرطة بأمن دائرة عين فكرون.

وقام الموقوفون بإستغلال أحد المحلات التجارية لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم وضع خطة امنية محكمة، تم خلالها تفتيش المحل بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية .

واسفرت العملية على حجز 6.23 غرام من المخدرات الصلبة “كوكايين” مجزأة الى 9 كميات مغلفة بغلاف بلاستيكي مهيأة للترويج.

وكذا كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 52 قرص من ادوية مختلفة.

بالاضافة لمبالغ مالية كعائدات المتاجرة بهذه المواد، مع توقيف شخصين مشتبه فيهما في القضية يبلغان 32 و33 سنة .

المشتبه فيهما انجز ضدهما ملفا جزائيا عن جناية الحيازة و وضع للبيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في إطار جماعة اجرامية منظمة.

وقدما بموجبه أمام النيابة المختصة بتاريخ 2021.02.17.