أم البواقي: توقيف شخصين وحجز مؤثرات عقلية وأسلحة بيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة سوق نعمان من توقيف شخصين و حجز كمية من المؤثرات العقلية و أسلحة بيضاء .

العملية جاءت بعد الحصول على معلومات بخصوص نشاط أحد الأشخاص في مجال ترويج مؤثرات عقلية و حيازة أسلحة بيضاء.

أين تم وضع خطة عمل ميدانية، تم من خلالها الترصد للمشتبه فيه بمدينة سوق نعمان وتوقيفه.

وعثر بحوزته على كمية من المؤثرات العقلية (بريغابالين)، سلاح أبيض (سكين ثلاث نجوم)، سكين من الحجم الكبير نوع بانيار.

إضافة لمبلغ مالي من عائدات الترويج، كما تم حجز دراجته النارية بعد أن تبين أنها بدون وثائق برقم تسلسلي مطموس.

وتم تحويله رفقة المحجوزات الى مقر الأمن .

بمواصلة التحقيق في القضية، تم توقيف شخص آخر مشتبه فيه في القضية وحجز مركبة.

وتم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما عن قضية حيازة وعرض للبيع مؤثرات عقلية وحيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس.

وحسب بيان امن ولاية أم البواقي، فقد تم تقديمهما امام الجهات القضائية.