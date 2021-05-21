أم البواقي: توقيف شخصين وحجز مخدرات صلبة ومؤثرات عقلية

تمكنت فرقة BRI بأم البواقي بالتنسيق مع قوات الجيش الوطني الشعبي من توقيف شخصين وحجز مخدرات صلبة ومؤثرات العقلية.

وقدرت كمية المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية بـ 188 قرص إكستازي و118 قرص من دواء بريغابالين .

القضية جاءت بعد الحصول على معلومات مفادها وجود مركبة على متنها شخصان بصدد نقل أقراص مهلوسة من وإلى ولايتين بالشرق.

وتم الترصد للمركبة وتوقيفها بعد إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية.

وعثر داخل المركبة على الكمية المذكورة من الأقراص المهلوسة كانت مخبأة على مستوى فتحة مستحدثة بسقف المركبة.

إضافة إلى مبلغ مالي معتبر من عائدات الترويج وقطعة مخدرات (كيف معالج).

المشتبه فيهما البالغان 23 و 31 سنة تم تحويلهما إلى مقر الفرقة مع المحجوزات أين انجز ملف جزائي ضدهما.

وهذا عن جناية التهريب الدولي للمخدرات ومواد صيدلانية فاسدة على درجة كبيرة من الخطورة تهدد الصحة العمومية باستعمال وسيلة نقل.

وكذا جنحة ممارسة مهنة الصحة دون رخصة، حيث تم تقديمهما امام الجهات القضائية أمس الخميس.