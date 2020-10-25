أم البواقي: توقيف شخصين وحجز مخدرات وأسلحة بيضاء

تمكن أمن ولاية أم البواقي من توقيف شخصين وحجز مخدرات ممثلة في الكيف المعالج، بالإضافة الى اسلحة بيضاء.

يأتي هذا على إثر الاستغلال الجيد لمعلومات تحصل عليها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بمسكيانة.

ومن خلال التحريات الميدانية التي مفادها قيام شخص يبلغ 25 سنة بترويج المخدرات بمسكنه رفقة شخص آخر يبلغ 26 سنة.

وبعد وضع خطة أمنية محكمة التنسيق باتخاذ كافة الاجراءات القانونية المعمول بها تم تفتيش المسكن السالف الذكر الكائن بمدينة مسكيانة.

واسفرت العملية على توقيف المشتبه فيهما وبحوزتهما ممنوعات تمثلت في كمية من المخدرات قدر وزنها بـ 14 غرام (كيف المعالج).

كما تم حجز اسلحة بيضاء (كيتار) لتقطيع وإعداد المخدرات، عصى خشبية تستعل في عملية الإعداد.

وتم حجز لفائف بلاستيكية تستعمل للف المخدرات، و91 غرام من مسحوق أبيض مجهول التصنيف ومبلغ مالي من عائدات المتاجرة بالمخدرات.

وتم تحويل المشتبه فيهما الى مقر الفرقة مع المحجوزات، أين انجز ضدهما ملفا جزائيا ع قدما بموجبه امام النيابة المحلية .