أم البواقي: توقيف شخصين وحجز مخدرات ومؤثرات عقلية

قام أمن ولاية أم البواقي، بتوقيف شخصين وحجز مخدرات ومؤثرات عقلية.

القضية الأولى التي عالجها الأمن الحضري_الثالث بأم البواقي تمت بعد أن تم توقيف شخص مشتبه فيه.

وعثر بحوزته على 05 قطع من المخدرات (كيف معالج) و أقراص لدواء ذو خصائص مؤثرة عقليا، إضافة لشفرة قاطع (كيتار).

ليتم تحويله إلى مقر الأمن وإنجاز ملف جزائي ضده عن قضية حيازة المخدرات ومواد صيدلانية ذات خصائص مخدرة للمتاجرة بها.

وقد تم تقديمه أمام الجهات القضائية بتاريخ 09 فيفري 2021.

في حين عالج القضية الثانية الأمن الحضري الرابع بعد تحصل عناصره على معلومات بخصوص المتاجرة بالمؤثرات العقلية.

وهذا بالقرب من السكنات الاجتماعية بالمدينة الجديدة من قبل أحد الأشخاص.

حيث تم توقيفه وبحوزته 43 كبسولة من مختلف الأدوية المهلوسة اضافة الى مبلغ مالي قدره 4000 دج من عائدات المتاجرة.

ليتم اقتياده لمقر الأمن وانجاز ملف جزائي ضده عن الحيازة والمتاجرة في مواد صيدلانية ذات خصائص مهلوسة، مع تقديمه أمام الجهات القضائية.