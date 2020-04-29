أم البواقي: توقيف شخصين وحجز 138 قرص ريفوتريل

أوقف الأمن الحضري الثالث بأم البواقي، شخصين، وحجز 138 قرص مخدر من نوع ريفوتريل.

العملية تمت على اثر معلومات استقتها عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثالث، مفادها قيام شخصين بجلب كمية من الأقراص المخدرة، باستخدام مركبة من أجل الترويج.

وتم وضع نقطة مراقبة وخطة أمنية محكمة، تم من خلالها توقيف المركبة وعلى متنها المشتبه فيهما (27 و47 سنة )، وبتفتيشهما تم العثور على كمية من الأقراص المخدرة قدرت بـ 138 قرص من نوع ريفوتريل 2 ملغ .

وقد تم انجاز المشتبه فيهما ملف جزائي ضدهما عن قضية حيازة و شراء مؤثرات عقلية قصد البيع و نقلها باستعمال مركبة، قدما أمام الجهات القضائية اليوم الأربعاء.