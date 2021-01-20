أم البواقي.. توقيف شخصين وحجز 150 قرص مهلوس

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بمسكيانة في أم البواقي، من توقيف شخصين وحجز 150 قرص من نوع ليريكا.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فقد تم الحصول على معلومات مفادها عزم أحد الأشخاص على ترويج المؤثرات العقلية.

ليتم الترصد للمشتبه فيه وتوقيفه على متن مركبته رفقة شخص آخر.

أين تم العثور بحوزة المشتبه فيه الرئيسي على كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ150 قرص من دواء ليريكا ومبلغ مالي قدره 12500 دج.

ليتم تحويلهما إلى مقر الفرقة رفقة المحجوزات، وانجاز ملف جزائي ضدهما في القضية.

وتم تقديم المشتبه فيهما، أمام الجهات القضائية بتاريخ 2021.01.19.