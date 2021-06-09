أم البواقي: توقيف شخصين وحجز 211 قرص مهلوس

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة عين كرشة من توقيف شخصين مسبوقين قضائيا وحجز كمية من المؤثرات العقلية. حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 2021.06.07 بعد تحريات ميدانية قام بها عناصر الشرطة بأمن دائرة عين كرشة.

ومكنت هذه الأخيرة من الحصول على معلومات بخصوص قيام شخصين بترويج الأقراص المهلوسة. ليتم استغلال هاته المعلومات والترصد للمشتبه فيهما، أين تم توقيفهما. وبعد تفتيشهما عثر بحوزة أحدهما على 37 قرص مهلوس وسلاح أبيض كيتار. مبلغ مالي قدره 11500 دج من عائدات البيع والترويج.

وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية. تم تفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي أين عثر على 174 قرص مختلفة الأنواع ومقصين إثنين يستعملان في قص وقطع الأمشاط. وقد أنجز ضدهما ملف جزائي عن قضية “حيازة مؤثرات عقلية لغرض البيع والترويج. ممارسة مهنة الصيدلة دون الحصول على رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. حيازة أدوية ومواد صيدلانية ذات خصائص مخدرة لغرض البيع والترويج. قدما بموجبه أمام الجهات القضائية أمس الثلاثاء.