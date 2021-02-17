أم البواقي: توقيف شخصين وحجز 260 غ من المخدرات وسلاح أبيض

تمكن عناصر الشرطة بفرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن أم البواقي من توقيف شخصين.

كما تم حجز كمية معتبرة من المخدرات قدرها 260 غرام كيف معالج، إضافة إلى سلاح أبيض ودراجة بدون وثائق .

القضية تعود حيثياتها إلى02.11 بعد الاستغلال الجيد لمعلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بمدينة عين فكرون ببيع و ترويج المخدرات.

ليتم وضع خطة أمنية محكة التنسيق بإتخاذ كافة الإجراءات الميدانية.

ومكنت من توقيف شخصين على مستوى مدخل مدينة عين فكرون بحوزتهما كمية من المخدرات قدرت بـ 260 غرام، عبارة على ثلاث قطع.

إضافة الى سلاح أبيض متمثل في سكين من نوع أوبينال وحجز دراجة نارية بدون وثائق.

ليتم تحويلهما والمحجوزات إلى مقر الفرقة لاستكمال الاجراءات القانوينة.

وانجز ضد المشتبه فيهما ملفا جزائيا عن قضية المتاجرة، الحصول والشراء قصد البيع ، السمسرة.

بالإضافة الى نقل وعرض للبيع للمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال مركبة ذات محرك.

وكذا حمل سلاح أبيض محظور من الصنف السادس دون مبرر شرعي، حيث تم تقديمهما امام الجهات القضائية أمس الثلاثاء.