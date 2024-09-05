أم البواقي: توقيف شخصين وحجز 3 آلاف كبسولة بريغابالين وسلاح ناري

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بأم البواقي من توقيف شخصين وحجز أزيد من 3 آلاف كبسولة بريغابالين، وسلاحاً نارياً (بندقية صيد).

وحسب بيان المصالح ذاتها، جاءت القضية بعد استيفاء عناصر الفرقة لمعلومة، مفادها قيام أشخاص بتمرير شحنة من المؤثرات العقلية. على متن مركبة سياحية باتجاه مدينة سكيكدة مروراً بمدينة أم البواقي. ليتم تكثيف التحريات والأبحاث التي أسفرت عن تحديد نوع المركبة والمسلك المتبع.

وأسفرت العملية عن توقيف المركبة وعلى متنها شخصان، بعد التفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. مخبأة ومموهة تحت غطاء المحرك قدرت بـ 3050 كبسولة بريغابلين.

كما مكّن التحقيق من تحديد هوية شريك ثالث في القضية، ويتعلق الأمر بشخص ينحدر من مدينة عين البيضاء.

وخلال عملية تفتيش مسكنه، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضبطت سلاحاً نارياً (بندقية صيد) دون وثائق.

المشتبه فيهما البالغان من العمر 30 و 43 سنة، تم تحويلهما إلى مقر الفرقة وأنجز ضدهما ملف جزائي عن قضية. حيازة بضاعة أجنبية محظورة حساسة للغش دون سند إثبات لغرض تجاري مستوردة عن طريق التهريب باستعمال وسيلة نقل. الحيازة والنقل والحصول، قصد البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة”، قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة أم البواقي.