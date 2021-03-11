أم البواقي: توقيف شخصين وحجز 5 سيوف تقليدية الصنع

تمكن الأمن الحضري الثالث بعين البيضاء، في أم البواقي، من توقيف شخصين وحجز 5 سيوف تقليدية الصنع.

تعود حيثيات القضية الى ليلة 2021.02.04 اين تلقت مصالح الشرطة لامن دائرة عين البيضاء بلاغا.

وأفاد بنشوب شجار بين مجموعة من الاشخاص على مستوى حي 300 مسكن بعين البيضاء.

وتم التحكم في الوضع مع ملاحظة مركبة سياحية مشبوهة مركونة بأحد الشوارع القريبة من مكان الشجار ومفتوحة الابواب.

وبالتقرب منها لاذا شخصين مجهولين كانا قريبين منها بالفرار لوجهة مجهولة.

ومكن التفتيش الدقيق للمركبة مكن من العثور على خمسة اسلحة بيضاء محظورة متمثلة في سيوف كبيرة الحجم من صنع تقلدي.

وتم تحويل المركبة الى مقر الشرطة وفتح تحقيق في القضية مكن من تحديد هوية المشتبه فيهما.

وتم وتوقيفها وتقديمهما امام النيابة المحلية بتاريخ 02 مارس 2021 بعد ان انجز ضدهما ملف جزائي.

وهذا عن قضية “حيازة اسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس (سيوف تقليدية) دون مبرر شرعي.