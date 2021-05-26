أم البواقي: توقيف شخصين وحجز 5600 وحدة من المشروبات الكحولية

حجز أمن دائرة عين البيضاء مركبتين نفعيتين محملتين بأزيد من 5600 وحدة من المشروبات الكحولية، وتوقيف شخصين مشتبه فيهما.

القضية جاءت بعد ورود معلومات مفادها قيام شخصين بنقل كميات من المشروبات الكحولية من مدينة عين البيضاء الى مدينة مسكيانة.

وتمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين البيضاء منتصف النهار من توقيف مركبتين تجاريتين.

وأسفرت عملية تفتيشهما بحجز كميات معتبرة من المشروبات الكحولية كانت مموهة بكميات من البصل.

ليتم تحويل المحجوزات والمشتبه فيهما البالغين من العمر 35 و 39 سنة إلى مقر الشرطة.

ومكن التحقيق المفتوح في القضية من تحديد مكان تخزين هذه المحجوزات ليتم تفتيشه بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وتم حجز كميات أخرى والتي وصل إجمالي الكميات المحجوزة إلى 5667وحدة من مختلف الأنواع والأحجام.

وأنجز ضد المشتبه فيهما ملف جزائي، قدما بموجبه أمام النيابة المحلية، أمس الثلاثاء، مع تسليم المحجوزات للمصالح المختصة.