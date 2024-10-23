أم البواقي: توقيف شخصين وحجز 6000 قرص مهلوس ومركبة بعين كرشة

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعين كرشة بأم البواقي. من توقيف شخصين وحجز 6000 كبسولة من دواء بريغابلين 300 ملغ أجنبي المنشأ و مركبة سياحية.

العملية جاءت في إطار المجهودات المبذولة من قبل مصالح الشرطة بأم البواقي الرامية لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها. خاصة ما يتعلق بالحيازة و المتاجرة بالمؤثرات العقلية، حيث وبعد إستقاء عناصر الفرقة لمعلومة عملياتية مفادها قيام أشخاص بتمرير كمية من المؤثرات العقلية على متن مركبة مرورا بمدينة عين كرشة.

على الفور تم تكثيف التحريات التي أفضت الى تحديد نوع المركبة محل الشبهة والمسلك المتبع. ليتم وضع خطة امنية محكمة مبنية على التوزيع الأمثل للأفواج. تخللها الترصد والتتبع مع غلق جميع المنافذ ، أثمرت بتوقيف المركبة وعلى متنها شخصين. بعد التفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط كيس بلاستيكي به 6000 كبسولة من دواء بريغابلين 300 ملغ اجنبي المنشأ.

المشتبه فيهما البالغين من العمر 28 و 30 سنة، تم تحويلهما إلى مقر الفرقة أين اتخذت في شأنها جميع الاجراءات القانونية بالتنسيق مع نيابة محكمة عين مليلة. مع إنجاز ملف جزائي ضدهما عن قضية ” حيازة ونقل المؤثرات العقلية لغرض البيع بصفة غيرمشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة. “قدما بموجبه أمام نيابة محكمة عين مليلة مع تسليم المحجوزات الى الجهات المختصة.