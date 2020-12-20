أم البواقي: توقيف شخصين وحجز 75 كلغ من تبغ “المعسل” أجنبي المنشأ

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأم البواقي، من حجز 75 كلغ من تبغ مادة المعسل اجنبية المنشأ.

وحسب بيان أمن ولاية أم البواقي، اليوم الأحد، فقد تم توقيف شخصين ومركبة تجارية نفعية.

وتعود العملية الى 14 ديسمبر الماضي، بعد استغلال معلومة مفادها قيام شخصين ينحدران من غليزان بنقل كمية من التبغ المهرب.

وقام الشخصين بنقل كمية التبغ المهربة إلى مدينة عين مليلة بولاية ام البواقي باستعمال مركبة تجارية.

وعلى الفور تم وضع خطة امنية محكمة التنسيق، مكنت من توقيف المركبة وعلى متنها المشتبه فيهما البالغين 23 و28 سنة.

وبعد تفتيش المركبة، تم ضبط 75 كيس بلاستيكي بوزن 1 كلغ للكيس الواحد لمادة تبغ مادة المعسل اجنبي المنشأ .

وتم إنجاز ملفا جزائي ضد الموقوفين عن قضية الشروع في المضاربة غير المشروعة، التهريب بإستعمال مركبة.

وقد قدما امام النيابة المحلية بتاريخ 2020.12.17 مع تسليم المحجوزات للجهات المختصة.