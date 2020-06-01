أم البواقي: توقيف شخصين وحجز 829 قرص مهلوس

تمكن عناصر فرقة قمع الاجرام BRB بأم البواقي من توقيف شخصين يبلغان من العمر 19و 24سنة، كانا على متن مركبة.

كما تمكنت ذات الهيئة من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 829 كبسولة بريغابالين، كانت مخبأة تحت مقعد المركبة و داخل صندوق الوثائق .

المشتبه فيهما انجز ضدهما ملف جزائي عن قضية تهريب سلعة ذات منشأ أجنبي باستعمال مركبة ذات محرك، مخالفة الأحكام المتعلقة بالاستيراد والتصدير للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، بيع أدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا دون رخصة.

وقد تم تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية اليوم الاثنين.