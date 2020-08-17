أم البواقي.. توقيف شخصين وحجز 85 قرص إكستازي

تمكنت شرطة عين كرشة في أم البواقي، من حجز كمية من المخدرات الصلبة قدرت بـ85 قرص من نوع اكستازي، مع توقيف شخصين مقيمان بأم البواقي.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية نشرته على صفحتها بفايسبوك، جاءت القضية على إثر معلومات إستقتها عناصر الشرطة مفادها قيام بعض الأشخاص بنقل كميات من الأقراص المهلوسة من مدينة عين مليلة إلى مدينة عين البيضاء قصد بيعها بإستعمال مركبة.

وعليه تم وضع خطة عمل ميدانية محكمة، تم من خلالها توقيف المركبة على مستوى مدخل مدينة عين كرشة، والتي كان على متنها شخصين.

وبالتفتيش الجيد والدقيق للمركبة تم العثور على كمية من المخدرات الصلبة إكستازي، تقدر بـ85 قرص، ليتم تحويل المشتبه فيهما إلى مقر الأمن.

وأنجز ضد المشتبه فيهما ملفا جزائيا عن قضية حيازة ووضع للبيع وشراء قصد البيع مخدرات بطريقة غير مشروعة.

ليتم تقديم الأطراف أمام نيابة محكمة أم البواقي اليوم الإثنين، يضيف البيان.