أم البواقي.. توقيف شخصين وضبط أزيد من 5700 كبسولة بريغابالين

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية أم البواقي من توقيف شخصين مشتبه بهما في نقل وترويج المؤثرات العقلية، وضبط 5730 كبسولة بريغابالين أجنبية المنشأ.

القضية جاءت بعد استقاء عناصر الفرقة معلومة أمنية مفادها قدوم شخصين من ولاية مجاورة إلى ولاية أم البواقي قصد إبرام صفقة لبيع الأقراص المهلوسة.

على الفور، تم وضع خطة أمنية ميدانية بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المحلية، وترصد المشتبه فيهما وتوقيفهما على متن دراجة نارية وشاحنة.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنهما، ضُبطت بحوزتهما كمية من المؤثرات العقلية قدرت بأزيد من 5700 قرص مهلوس.

المشتبه فيهما تم إنجاز ملف جزائي ضدهما عن القضية، قدما بموجبه أمام الجهات القضائية. فيما تبقى عمليات الشرطة متواصلة للقضاء على الجريمة بشتى أنواعها.